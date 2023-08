Automotive Axles Limited est une société basée en Inde qui fabrique des essieux automobiles. La société opère dans le secteur de la fabrication et de la vente de composants automobiles. La société fabrique des essieux moteurs, des essieux non moteurs, des essieux directeurs avant, des essieux spécialisés et de défense ainsi que des freins à tambour et à disque. Elle fournit ces produits aux principaux fabricants nationaux et mondiaux de camions et d'autobus, tels que les véhicules commerciaux légers, moyens et lourds, les véhicules militaires et hors route, le marché secondaire et les exportations. La société dispose d'un portefeuille de composants automobiles, et elle conçoit également des modules ou des systèmes d'ingénierie comprenant des engrenages, des freins intégrés à l'essieu, des conceptions d'option de poids et des blocages de différentiel actionnés par le conducteur. Elle fournit ses produits aux fabricants nationaux et internationaux de camions et de bus dans des segments tels que les véhicules commerciaux légers, moyens et lourds, les véhicules militaires et hors route, le marché secondaire et les exportations.