Automotive Properties Real Estate Investment Trust (la FPI) est une fiducie de placement immobilier à capital variable basée au Canada. La FPI se concentre sur la propriété et l'acquisition de concessions automobiles productives de revenus situées au Canada. Le portefeuille de la FPI se compose d'environ 76 immeubles commerciaux productifs de revenus, représentant une superficie locative brute d'environ 2,8 millions de pieds carrés, dans des marchés métropolitains de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario et du Québec. La FPI se concentre également sur la consolidation des propriétés immobilières des concessionnaires automobiles. Ses propriétés comprennent, entre autres, Porsche Centre Vancouver, Audi Sales Downtown Vancouver, Acura North Vancouver, Calgary BMW, Dilawri Nissan Infiniti, Sherwood Park Volkswagen, Southtown Hyundai, Guelph Hyundai, Barrie Volkswagen, Lexus of Kingston, Subaru Detailing Centre, Orleans Honda, St. Bruno Audi & Volkswagen, Mazda des Sources, Sherbrooke Honda, Tesla Québec, Elite BMW Service, et Magog Honda.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial