Le conseil d'administration d'AutoNation, Inc. a nommé Jeff Parent au poste de chef de l'exploitation de la société, à compter du début de son emploi au sein de la société, qui devrait avoir lieu le ou vers le 16 octobre 2023. M. Parent, âgé de 58 ans, est président et directeur général de Gulf States Toyota, Inc. depuis février 2017. Avant de rejoindre Gulf States Toyota en tant que premier vice-président en 2010, M. Parent a occupé divers postes de direction chez Nissan Canada Inc, Volkswagen of America Inc et VW Credit Inc. À compter de l'entrée en fonction de M. Parent en tant que chef de l'exploitation de la Société, qui devrait avoir lieu le ou vers le 16 octobre 2023, Michael Manley, chef de la direction de la Société et, à ce titre, son principal dirigeant, cessera d'être le principal dirigeant de l'exploitation de la Société.