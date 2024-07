AutoNation, Inc. est, par l'intermédiaire de ses filiales, un détaillant automobile aux États-Unis. La société opère à travers trois segments : Domestic, Import et Premium Luxury. Son segment domestique consiste en des franchises automobiles de détail qui vendent des véhicules neufs fabriqués par General Motors, Ford et Stellantis. Son segment Import consiste en des franchises automobiles de détail qui vendent des véhicules neufs fabriqués principalement par Toyota, Honda, Hyundai, Subaru et Nissan. Son segment Premium Luxury se compose de franchises automobiles de détail qui vendent des véhicules neufs fabriqués principalement par Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Jaguar, Bentley et Land Rover. Les franchises de chaque segment vendent également des véhicules d'occasion, des pièces détachées et des services de réparation et d'entretien automobile, ainsi que des produits de financement et d'assurance automobile. L'entreprise possède et exploite environ 349 franchises de véhicules neufs dans 252 magasins situés aux États-Unis, principalement dans les marchés métropolitains de la région Sunbelt.