Autoneum accélère en 2022, porté par les hausses de prix

Zurich (awp) - Le sous-traitant de l'industrie automobile Autoneum a profité l'année dernière des hausses de prix effectuées dans un contexte d'inflation mondiale pour améliorer son chiffre d'affaires. Le marché a repris des couleurs en 2022, rebondissant après la crise du coronavirus, mais a encore été affecté par des problèmes d'approvisionnement. La direction s'attend à une rentabilité dans le bas de la fourchette de ses propres estimations.

Sur les 12 derniers mois, le groupe winterthourois a dégagé des recettes de 1,8 milliard de francs suisses, en hausse de 6,1%. Hors effets de changes et apuré de l'inflation, elles ont crû de 8,5%, a-t-il détaillé vendredi dans un communiqué.

"Pour la première fois en deux ans, le secteur automobile mondial a enregistré une forte accélération en 2022 avec 82 millions de véhicules produits", après 77,2 millions l'année précédente, a précisé Autoneum. La branche demeure cependant en dessous de sa performance de 2019, soit avant la pandémie mondiale de Covid-19.

Dans un contexte d'inflation, la société est parvenue à croître grâce à des hausses de prix, mais a continué à faire face aux problèmes de livraison qui ont affecté les constructeurs automobiles et aux confinements sanitaires en Chine, principal marché asiatique d'Autoneum.

Alors que les recettes sont quasiment conformes aux prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP, la croissance organique manque de peu les 9,5% anticipés par le marché.

Acquisition de Borgers positive

En raison d'un repli des volumes de production en Europe et Asie, équivalant à 90 millions de francs suisses, et de la hausse continue des prix de l'énergie, la direction anticipe désormais des résultats annuels dans le bas de la fourchette de ses propres prévisions. Fin juillet, l'entreprise avait indiqué tabler sur une marge opérationnelle (Ebit) comprise entre 2,0% et 3,0%. Le flux de trésorerie disponible doit atteindre entre 50 et près de 100 millions de francs suisses.

Les résultats détaillés seront dévoilés le 1er mars.

"Apparemment, les relèvements de prix ne déploient leurs effets qu'avec un certain retard et Autoneum a perdu des parts de marché", ont jugé les analystes de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) dans une note. Ces derniers anticipent que la marge Ebit ressortira à 2,8% en 2022, ce qui implique un résultat d'exploitation d'environ 36 millions de francs suisses. Cette année, la production automobile devrait accélérer de 3,9% à 85 millions de véhicules, ce qui devrait freiner la croissance d'Autoneum au premier semestre.

La récente acquisition des activités automobiles de son concurrent allemand Borgers, spécialisé notamment dans les passages de roue et coques pour cabines de camions ou coffres de voitures, devrait par contre avoir un effet positif, a ajouté la ZKB.

Les investisseurs réagissaient quant à eux de manière sceptique, se défaisant de l'action. Vers 09h37, le titre Autoneum reculait fortement de 5,1% à 112,80 francs suisses, à contre-courant d'un indice SPI en hausse de 0,43%.

al/ck