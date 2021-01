Autoneum chute lourdement en 2020

Zurich (awp) - Le sous-traitant automobile Autoneum a subi l'année dernière l'impact de la pandémie de coronavirus qui a mis à mal le secteur automobile. Le chiffre d'affaires du groupe winthertourois a lourdement chuté, surtout en Europe et en Amérique du Nord.

Les recettes consolidées ont reculé de 24,2% à 1,74 milliard de francs suisses en 2020, la croissance organique ayant baissé de 18,7%, a précisé Autoneum jeudi dans un communiqué.

En Europe, les ventes ont chuté de 25,6% et de 19,3% en Amérique du Nord, tandis qu'elles ont reculé de 2,1% en Asie et de 7,5% dans la région Asie du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

La société a répondu aux attentes des analystes en matière de chiffre d'affaires global. Le repli de la croissance organique avait quant à lui été anticipé à -19,5%.

Pour l'ensemble de l'année, l'entreprise s'attend à réaliser une marge d'exploitation (Ebit) d'environ 1,5% et des flux de trésorerie disponible légèrement supérieurs à 100 millions de francs suisses.

