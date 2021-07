Autoneum dans la zone bénéficiaire au 1er semestre

Zurich (awp) - Le fournisseur de l'industrie automobile Autoneum a renoué avec les bénéfices au premier semestre, après avoir été touché de plein fouet l'année dernière par le ralentissement du secteur en raison de la pandémie de coronavirus. Les difficultés d'approvisionnement, notamment en semi-conducteurs, vont encore impacter l'activité en seconde partie d'année.

Le chiffre d'affaires du groupe winterthourois a bondi de 21,9% sur un an - ou de 24,3% en croissance organique - à 890,3 millions de francs suisses, a détaillé la société jeudi dans son rapport semestriel.

La rentabilité a également fortement rebondi. Le résultat d'exploitation (Ebit) a atteint 44,7 millions de francs suisses sur les six premiers mois de l'année, après une perte d'exploitation de 31,8 millions un an plus tôt. Le bénéfice net s'est inscrit à 25,5 millions, contre une perte nette de 54,9 millions au premier semestre 2020.

Alors que les recettes ont manqué les attentes des analystes consultés par AWP, l'Ebit et le profit net ont dépassé les prévisions du marché.

La production automobile est marquée par les incertitudes en seconde partie d'année, en raison des goulots d'étranglement pour la fourniture de semi-conducteurs. Cette situation devrait se poursuivre, mais de manière moins prononcée qu'au deuxième trimestre.

Le chiffre d'affaires du deuxième semestre devrait dépasser celui du premier, mais la croissance devrait être inférieure à celle du marché pour l'ensemble de l'année.

Malgré les difficultés liées à l'approvisionnement en semi-conducteurs et la hausse du prix des matières premières, la direction a confirmé son objectif d'une marge Ebit entre 4% et 5% sur l'ensemble de l'année. Les flux de trésorerie disponible devraient se situer "dans la partie élevée d'un montant à deux chiffres en millions".

al/ol