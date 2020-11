Autoneum entrevoit une éclaircie sur le marché automobile

Zurich (awp) - Le fournisseur de l'industrie automobile Autoneum espère bénéficier du rebond plus rapide que prévu de l'industrie automobile et s'attend à clôturer l'année sur une baisse du chiffre d'affaires de 20% en monnaies locales, a annoncé jeudi le groupe winterthourois.

Au seul second semestre, le repli des ventes, également hors effet des devises, devrait se limiter à 5% sur un an, a précisé la société dans un communiqué.

En matière de rentabilité, la direction s'attend à récolter les fruits des réductions de coûts et de la restructuration en Amérique du Nord. La marge d'exploitation est ainsi attendue à 4-5% au second semestre, après -4,4% sur les six premiers mois de l'année. Elle devrait être "tout juste positive" pour l'ensemble de l'année en cours.

La génération de liquidités devrait également être au rendez-vous, avec des flux de trésorerie libres se situant dans un montant, non précisé, à deux chiffres en millions, qui devrait permettre de réduire l'endettement.

Autoneum ne s'aventure pas sur le terrain des prévisions pour 2021 en raison des incertitudes liées à la pandémie de coronavirus. La production automobile mondiale ne devrait ainsi pas atteindre le niveau de 2019.

Au premier semestre, Autoneum avait subi une lourde perte nette en raison de l'effondrement de l'activité consécutive à la pandémie de coronavirus. Le chiffre d'affaires avait chuté de 36,8%, ou de 32,7% hors effets de changes, à 730,6 millions de francs suisses.

La société avait subi une perte d'exploitation (Ebit) de 31,8 millions de francs suisses, contre un bénéfice opérationnel de 16,4 millions un an plus tôt. La perte nette de 6 millions du premier semestre 2019 avait été creusée à 54,9 millions.

Investisseurs convaincus

Ces annonces font suite à d'autres annonces positives du secteur des sous-traitants automobiles, notamment Plastic Omnium, Continental et Schaeffler, ont rappelé les analystes d'UBS dans un commentaire. Les attentes du groupe en matière de recettes annuelles sont légèrement inférieures aux attentes du marché situés à -17% et -18%.

Pour 2021, les spécialistes de la grande banque tablent sur une croissance des ventes de 17,6% en monnaies locales et un Ebit à 84 millions, représentant une marge de 3,9%.

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) est plus prudente. Si les mises en circulation ont augmenté de 3,1% au mois de septembre en Europe, elles ont reculé de 7,8% en octobre. "Il s'agit d'observer attentivement l'évolution" de secteur, ont averti les analystes dans une note.

Faisant fi de cet appel à la prudence, les investisseurs plébiscitaient le titre Autoneum à la Bourse suisse. Peu après le début du négoce, la nominative accélérait de 3,8% à 147 francs suisses, surclassant clairement un indice SPI en hausse de seulement 0,14%.

al/jh/lk