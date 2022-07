Autoneum: premier semestre difficile, reprise attendue au second

Zurich (awp) - Le sous-traitant automobile Autoneum a publié au premier semestre 2022 des résultats en baisse, en raison des tensions géopolitiques et de l'inflation. L'entreprise table cependant sur un redressement de l'activité dans la seconde moitié de l'année, à la faveur d'une reprise de la demande.

Le chiffre d'affaires d'Autoneum a reculé de 0,2% à 888,7 millions de francs suisses sur les six premiers mois de l'année, indique l'entreprise mercredi dans un communiqué. En monnaies locales, les ventes se sont améliorées de 0,5%. On a constaté depuis le début de la guerre en Ukraine une pénurie de faisceaux de câbles, qui a freiné la production automobile mondiale, celle-ci reculant de 1,8% au premier semestre, souligne Autoneum.

Le résultat d'exploitation Ebit a décru de 85,7% à 6,4 millions, pour une marge correspondante de 0,7%. Quant au résultat net, il s'agit d'une perte de 12,8 millions de francs suisses, contre un bénéfice de 25,5 millions sur la même période un an plus tôt. La rentabilité a beaucoup souffert de la hausse des coûts des matériaux, de l'énergie et du transport, qui ne peuvent être répercutés aux client qu'avec un décalage dans le temps.

Le flux de trésorerie disponible s'est inscrit à 45,2 millions de francs suisses. Ces résultats sont peu ou prou conformes aux prévisions des analystes consultés par AWP.

Par zone géographique, c'est toujours en Amérique du Nord qu'Autoneum réalise sa plus importante part de chiffre d'affaires, soit 43,1%. Les ventes y ont progressé de 7,6% à 383,0 millions de francs suisses. En Europe en revanche, elles ont reculé de 11,0% à 315, 8 millions.

En Asie également, Autoneum a constaté une érosion de son chiffre d'affaires, de 1,9% à 131,6 millions, en raison surtout des confinements en Chine. Dans la région Samea, qui comprend l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique, les ventes ont solidement progressé, de 32,4% à 58,8 millions.

Pour le deuxième semestre, Autoneum renvoie à des indicateurs qui projettent une hausse de 8,8% de la production automobile mondiale. L'entreprise s'attend à un redressement de son résultat opérationnel et vise une marge Ebit comprise entre 2,0 et 3,0%. Le flux de trésorerie disponible doit atteindre entre 50 et près de 100 milions de francs suisses.

"Nous considérons que la faiblesse des ventes d'Autoneum au cours du semestre écoulé ne sera que passagère", écrit Walter Bamert, de la Banque cantonale de Zurich (ZKB). L'analyste entend relever ses prévisions de chiffre d'affaires compte tenu des hausses de prix attendues, mais n'attend pas d'impact sur les marges. Pour Autoneum, les principaux défis sont la capacité limitée d'imposer ses prix et la dépendance à quelques gros clients.

Chez Vontobel, Arben Hasanaj estime qu'en dépit de l'optimisme ambiant compte tenu de la détente sur le front des puces électroniques, la reprise prendra du temps. La demande pourrait ainsi chuter juste au moment où les problèmes d'approvisionnement disparaissent. L'analyste souligne lui aussi la faible capacité d'Autoneum à imposer ses prix.

A la Bourse, l'action Autoneum a terminé en hausse de 5% à 101 francs suisses, dans un SPI en repli de 0,3%.

rq/rp