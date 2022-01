Autoneum sur une pente glissante, après ses recettes 2021

Zurich (awp) - L'action Autoneum manquait d'adhérence vendredi dans les premiers échanges. Le chiffre d'affaires du sous-traitant automobile s'est contracté l'an dernier, contrastant avec la modeste reprise du secteur dans son ensemble. L'industriel zurichois explique le phénomène par un positionnement géographique désavantageux. La direction a toutefois marginalement revu à la hausse son estimation de rentabilité sur l'exercice écoulé.

A 09h45, la nominative Autoneum cédait 1,2% à 183,25 francs suisses, dans un SPI en retrait de 0,94%.

Chez UBS, Patrick Rafaisz note qu'Autoneum évoque désormais une marge opérationnelle d'un peu plus de 3%, contre entre 2% et 3% lors du dernier point de situation. L'analyste calcule que l'excédent d'exploitation (Ebit) avoisinera conséquemment 51 millions de francs suisses et conserver une appréciation neutre sur le titre,

Les performances réalisées dans les régions Europe, Asie et Samea ont permis de limiter les dégâts de la contre-performance en Amérique du Nord, note de son côté Arben Assanj, pour Vontobel. L'analyste de la banque de gestion zurichoise salue ainsi un exercice moins sinistré que le laissait augurer l'avertissement sur résultats diffusé en octobre.

jh/ck