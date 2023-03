Face à une baisse de rentabilité en 2022, Autoneum sucre le dividende

Zurich (awp) - L'équipementier automobile Autoneum a vu sa rentabilité plombée l'année dernière par l'inflation et un repli des volumes de production. Les actionnaires devront du coup se passer de dividende au titre de l'exercice 2022.

Le résultat d'exploitation (Ebit) a chuté de 38,4% à 35,4 millions de francs suisses, la marge opérationnelle s'établissant à 2,0%, en baisse de 1,4 point de pourcentage, a précisé le groupe winterthourois mercredi dans un communiqué. Le bénéfice net s'est pour sa part fixé à 10,9 millions, divisé par près de trois sur un an.

Le chiffre d'affaires, déjà dévoilé en janvier, a été confirmé à 1,8 milliard de francs suisses, en hausse de 6,1%. Hors effets de changes et apurées de l'inflation, les ventes ont crû de 8,5%.

La direction avait indiqué en début d'année anticiper des résultats annuels dans le bas de la fourchette de ses propres prévisions, soit une marge Ebit entre 2,0% et 3,0%. Alors que l'Ebit manque les prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP, le résultat net les dépasse.

Le groupe a expliqué cette déconvenue par les négociations avec ses clients sur les hausses de prix qui n'ont abouti qu'en seconde partie de 2022 et dont l'effet ne se fera que pleinement ressentir à partir de cette année.

L'entreprise a par ailleurs été affectée par un repli des volumes de production. Ses principaux clients en Chine et en Europe ont ainsi produit des véhicules pour lesquels Autoneum ne fournit pas autant de pièces détachées. Cette situation a conduit à une forte baisse du chiffre d'affaires et des résultats en Asie et sur le Vieux continent, qui n'a pas pu être compensée par l'activité en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

Face à des résultats en berne, les actionnaires devront se passer de dividende au titre de l'exercice écoulé, après avoir empoché 1,50 franc pour 2021. Les analystes s'attendaient quant à eux à une petite rétribution de 8 centimes en moyenne.

En 2023, le groupe prévoit que la production automobile mondiale accélère de 3,3%. Soutenu par la finalisation des activités Automotive de son concurrent allemand Borgers, Autoneum table sur l'exercice en cours sur un chiffre d'affaires entre 2,4 et 2,5 milliards de francs suisses et une marge Ebit de 3,5% à 4,5%.

al/ol