Autoscope Technologies Corporation crée de la valeur en détenant et en soutenant des filiales opérationnelles et des investissements, ancrés dans des investissements de base dans les domaines de la technologie et de l'ingénierie. Sa principale filiale, Image Sensing Systems, Inc. est un fournisseur de solutions de détection en surface et de gestion de l'information pour le secteur des systèmes de transport intelligents (STI). Elle exerce ses activités dans deux secteurs : Intersection, qui vend des produits vidéo, et Highway, qui vend des produits radar. Elle fournit des produits technologiques de détection en surface pour les systèmes avancés de gestion du trafic, les applications de collecte de données sur le trafic et les marchés connexes. Autoscope Vision est son produit phare intégré qui comprend une caméra couleur haute définition à zoom et un ordinateur de traitement de la vision industrielle contenus dans un boîtier compact. Sa technologie analyse les signaux provenant de capteurs sophistiqués et transmet les informations aux systèmes de gestion et aux contrôleurs ou directement aux utilisateurs.

Secteur Machines et équipements industriels