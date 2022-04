AutoStore Holdings Ltd. : quatrième séance de baisse

AutoStore est un spécialiste des systèmes de stockage et de récupération automatisé pour les entrepôts logistiques. Le norvégien est plus particulièrement positionné sur l'un des quatre systèmes dominants, le stockage en cube ("cubic storage"). Les trois autres systèmes sont les navettes (shuttle), les robots autonomes (AMR) et le petit chargement (miniload). Les concurrents s'appellent Daifuku (Japon), Knapp (Autriche), Vanderlande (Pays-Bas, filiale de Toyota) et TGW (Autriche). AutoStore est en quasi hégémonie dans le domaine du stockage cubique, avec 667 sites équipés à fin juin 2021, contre 15 à ses deux concurrents Attabotics (Canada) et Ocado (Royaume-Uni), avec qui AutoStore est en contentieux.

La semaine dernière, le bureau d'études Jefferies a discuté avec le directeur financier, qui a indiqué que l'activité reste en ligne avec celle de la fin 2021 malgré l'impact de la guerre. En revanche, la situation de la chaîne d'approvisionnement reste difficile. Le titre est passé de 31,15 à 25,80 NOK en quatre séances.