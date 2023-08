Autostrade Meridionali SpA est une société basée en Italie qui opère principalement dans le secteur des infrastructures de transport. La société est active dans l'exploitation d'autoroutes. Autostrade Meridionali SpA se concentre sur la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation de l'autoroute A3 Naples-Pompei-Salerno, ainsi que sur la mise en œuvre et la gestion des espaces de stationnement et des infrastructures liées au réseau autoroutier, telles que les espaces verts, les panneaux de signalisation et les bâtiments des stations. L'actionnaire principal de la société est Autostrade per l'Italia SpA. L'autoroute A3 Naples-Pompei-Salerno dessert 28 communes.

Secteur Construction et ingénierie