Pierrel en tête après les comptes ; Somec mauvais

(Alliance News) - Les titres suivants sont les plus performants et les moins performants du Small-Cap jeudi après-midi sur la Piazza Affari.

----------

FTSE SMALL CAP - GAGNANTS

----------

Pierrel grimpe de 12% et prend la tête du classement après avoir communiqué ses résultats pour 2022, faisant état d'un bénéfice net de 1,4 million d'euros pour l'année, contre une perte nette de 400 000 euros l'année dernière. Le titre s'est également bien comporté au cours des 30 derniers jours et du semestre, au cours desquels il a progressé de 11%. Au cours de l'année écoulée, Pierrel a progressé de 4,5 %.

----------

Fidia suit et progresse de 5,6% après 30 jours dans le vert de 3,1%. Dans le rouge, cependant, les six derniers mois - au cours desquels le titre a chuté de 6,2 % - et l'année dernière, en baisse de 2,9 %.

----------

FTSE SMALL CAP - LOSERS

----------

Somec a perdu 5,9% et se trouve en bas de l'échelle après avoir chuté de plus de 13% au cours du dernier mois. Au cours du semestre, elle a enregistré une baisse de 7,2 % et a perdu 1,8 % au cours de l'année écoulée.

----------

Autostrade Merididionali a chuté de 3,4 % après avoir augmenté de 16 % au cours du mois dernier. Les performances semestrielles et annuelles ont également été bonnes, le titre ayant progressé de plus de 102% et 152% respectivement.

----------

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.