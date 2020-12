AutoZone : Jefferies relève sa recommandation

Jefferies relève sa recommandation sur AutoZone de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours ajusté de 1230 à 1325 dollars, voyant 'les initiatives pour faire progresser ses parts de marché en 'do it for me' doper la croissance à long terme'.



Il estime aussi que 'le mix 'do it yourself' (78% des ventes) significatif devrait apporter du soutien à court terme alors qu'une économie faible et du stimulus supplémentaire sont susceptibles de doper la maintenance de véhicules plus anciens'.



Le broker note aussi que 'l'historique de rachats d'actions offensifs (environ 1,5 million d'actions par an, financés par le cash-flow opérationnel) devrait apporter un vent favorable supplémentaire à la croissance du BPA'.



