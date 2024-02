(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres ce jeudi.

AIM - GAGNANTS

Thor Energy PLC, en hausse de 15% à 1,72 pence, fourchette de 12 mois 1,36p-4,00p. La société d'exploration minière axée sur les États-Unis et l'Australie termine son programme de forage à circulation inverse sur les projets Wedding Bell et Radium Mountain qu'elle détient à 100 %. Ces projets sont situés dans le district minier d'uranium et de vanadium de la ceinture minérale d'Uravan, dans le sud-ouest du Colorado, aux États-Unis. "Les résultats d'analyse à haute teneur en uranium (jusqu'à 0,6 %) et en vanadium (1,8 %) confirment la nature à haute teneur des systèmes uranifères de grès de type Saltwash, dans la prolifique ceinture minérale d'Uravan. Les résultats d'analyse confirment également la présence de larges intervalles de minéralisation uranifère à haute teneur dans un halo de minéralisation vanadifère", déclare Nicole Galloway Warland, directrice générale de Thor Energy. "Bien que ces projets détenus à 100 % soient des actifs uranifères, le rapport de 10:1 entre le vanadium et l'uranium confirme la richesse de la ressource en vanadium.

AIM - LOSERS

Beacon Energy PLC, baisse de 31% à 0,050p, fourchette de 12 mois 0,045p-0,28p. La société pétrolière et gazière lève 3,0 millions d'euros par l'émission de 5,1 millions d'actions. "Nous sommes heureux d'avoir réalisé cette levée de fonds et nous remercions nos nouveaux actionnaires et nos actionnaires existants pour leur soutien dans le processus. Après avoir tenté divers travaux correctifs peu coûteux pour mettre en production le puits SCHB-2(2.) aux volumes attendus d'après les résultats obtenus en subsurface, il est devenu évident que la voie latérale proposée serait nécessaire", a déclaré le PDG Larry Bottomley. "Comme indiqué précédemment, sur la base des excellentes propriétés du réservoir et du pétrole léger récupéré par le puits, ainsi que des taux de production plus élevés atteints par les puits historiques dans la région, la direction reste convaincue que le puits peut produire à des niveaux matériellement plus élevés."

Avacta Group PLC, baisse de 29% à 53,00 pence, fourchette de 12 mois 51,25 pence-166,98 pence. La société de sciences de la vie qui développe des médicaments et des diagnostics en oncologie augmente son placement de 20 millions de livres sterling à 25,7 millions de livres sterling. Elle déclare avoir déjà placé avec succès 51,3 millions d'actions au prix de 50 pence chacune. Le PDG Alastair Smith déclare : "Ce financement offre à Avacta une marge de manœuvre de 24 mois pour se concentrer sur l'avancement de l'AVA6000 en clinique, ainsi que sur l'avancement d'autres actifs plus tôt dans le cycle de développement pour atteindre des jalons commerciaux clés".

