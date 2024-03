Avacta Group plc est une société spécialisée dans les sciences de la vie. La société se concentre sur l'amélioration de la santé et du bien-être des personnes grâce à des médicaments oncologiques ciblés et à des diagnostics puissants. Elle possède deux divisions : Diagnostic et Thérapeutique. Sa division thérapeutique, qui développe des médicaments oncologiques au stade clinique, met en place un portefeuille de nouvelles immunothérapies Affimer et de chimiothérapies ciblées sur les tumeurs PrelCISION, qu'elle détient à 100 %. Son programme principal, AVA6000, est une forme prélCISION ciblant les tumeurs de la chimiothérapie établie, la doxorubicine. Sa plateforme Affimer est une classe de produits biothérapeutiques basés sur une protéine humaine naturelle. La plateforme de chimiothérapie ciblée prelCISION de la société libère la chimiothérapie active dans la tumeur, ce qui limite l'exposition systémique qui cause des dommages aux tissus sains et améliore ainsi la sécurité globale et le potentiel thérapeutique de ces traitements anticancéreux. La division Diagnostics de l'entreprise développe et fournit une gamme de solutions de diagnostic in vitro (DIV).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale