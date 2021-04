Avalara : clôture l'acquisition d'INPOSIA

Avalara, Inc. (NYSE : AVLR), un fournisseur leader d’automatisation de la conformité fiscale pour les entreprises de toutes tailles, a annoncé aujourd’hui avoir clôturé l’acquisition d’INPOSIA Solutions GmbH. INPOSIA est une société allemande de logiciels, qui propose facturation électronique, rapports fiscaux numériques, ainsi qu’une intégration des systèmes et données, pour appuyer les efforts de transformation numérique et répondre aux contraintes de conformité en temps réel pour les entreprises.

La multiplication des contraintes de conformité en temps réel émanant des autorités fiscales à travers le monde résulte d’une nécessité de transparence financière et de lutte contre la fraude. Plus de 60 pays recourent ou ont annoncé leur intention de passer à un système de facturation électronique pour la conformité, avec obligation pour les entreprises de valider les transactions auprès de l’État. Les contraintes exactes diffèrent en fonction des pays, et varient concernant les délais de déclaration, les types de factures à remplir, les seuils de valeur pour les déclarations, ainsi que le format. Les entreprises recourent à la technologie pour simplifier les processus sur la chaîne d’approvisionnement, ainsi que pour automatiser les étapes finales des déclarations de données et déclarations fiscales auprès des autorités fiscales.

Aujourd’hui, INPOSIA opère au service de plus de 500 clients, principalement des sociétés multinationales européennes. Sa technologie intégrée facilite les échanges de données et de factures entre les partenaires d’affaires et les fournisseurs. Sa solution de facturation électronique permet aux entreprises d’adresser et de recevoir des factures électroniques conformes aux exigences légales. INPOSIA possède ou gère 19 intégrations à des systèmes de déclaration fiscale de niveau national, et est un point d’accès certifié pour l’échange de factures électroniques entre sociétés privées et autorités publiques dans le cadre du réseau PEPPOL (Pan-European Public Procurement OnLine).

INPOSIA entend bâtir sur les capacités de facturation électronique existantes d’Avalara au Brésil et en Inde, pour soutenir les clients du monde entier dans leur conformité en temps réel.

« Les clients d’INPOSIA recherchent un moyen plus efficace de gérer leurs contraintes de conformité, et notre gamme d’outils intégrés et automatisés leur permet de bâtir les éléments d’échange de données nécessaires dans les solutions informatiques dont ils disposent déjà », a déclaré Muzaffer Havcarci, PDG d’INPOSIA. « Nous partageons avec Avalara une vision consistant à rendre les processus de conformité numériques et fluides pour nos clients, et sommes impatients de travailler ensemble à l’heure où l’obligation de conformité numérique progresse à travers le monde. »

« Le commerce numérique mondial accentue la complexité du prélèvement d’impôts indirects et douaniers, et les gouvernements tirent parti de la technologie pour accroître la visibilité des flux de recettes fiscales, et lutter contre la fraude. Aujourd’hui, plus de 60 pays recourent ou ont annoncé leur intention de passer à un système de facturation électronique pour la conformité. Nous sommes impatients de travailler avec INPOSIA, à l’heure où les gouvernements continuent d’adopter et d’étendre les exigences de déclaration électronique », a déclaré Jayme Fishman, vice-président exécutif du développement d’entreprise chez Avalara.

Le fait d’acquérir une expertise et des technologies avancées s’inscrit au cœur de la mission et stratégie de croissance d’Avalara. Grâce à l’acquisition d’INPOSIA, Avalara s’étend encore davantage pour gérer les contraintes de conformité mondiales d’aujourd’hui et de demain, pour les entreprises de toutes tailles.

À propos d’Avalara, Inc.

Avalara permet aux entreprises de toutes tailles de satisfaire à leurs obligations de conformité fiscale. En partenariat avec les principaux prestataires de système de gestion ERP, comptabilité, commerce électronique, et d’autres systèmes de gestion financière, Avalara propose des solutions de conformité basées dans le cloud, pour divers impôts liés aux transactions, parmi lesquels la taxe de vente, la taxe d’utilisation, la TVA, la TPS, les droits d’accise, la taxe sur les communications, la taxe d’hébergement, et autres types d’impôts indirects. Avalara possède son siège social à Seattle, et dispose de bureaux aux États-Unis et à travers le monde au Brésil, en Europe et en Inde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur avalara.com.

