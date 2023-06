Avalo Therapeutics, Inc. : Oppenheimer moins optimiste

Avalo Therapeutics, Inc. est une société de médecine de précision au stade clinique. La société découvre, développe et commercialise des traitements pour les patients ayant des besoins cliniques non satisfaits en immunologie et dans les maladies génétiques rares. Son pipeline au stade clinique comprend les programmes AVTX-002, AVTX-007 et AVTX-800. AVTX-002 est un anticorps monoclonal anti-LIGHT destiné au traitement de l'asthme non éosinophile, des maladies inflammatoires de l'intestin modérées à sévères et des syndromes de détresse respiratoire aiguë COVID-19. AVTX-007 est un anticorps monoclonal entièrement humain pour le traitement de la maladie de Still, y compris la maladie de Still de l'adulte (AOSD) et l'arthrite jdiopathique juvénile systémique (SJIA). Ses programmes AVTX-800 comprennent AVTX-801 et AVTX-803, AVTX-802, AVTX-008 et AVTX-006. VTX-801 et AVTX-803 sont des thérapies monosaccharides pour le traitement des troubles congénitaux de la glycosylation (CDG). AVTX-006 est un inhibiteur à petite molécule double de mTORc1/c2 pour le traitement des malformations lymphatiques complexes.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale