Avalo Therapeutics, Inc. a annoncé que Paul Varki a rejoint la société en tant que directeur juridique. M. Varki apporte plus de 20 ans d'expérience en tant que conseiller juridique dans l'industrie pharmaceutique et biotechnologique. M. Varki rejoint Avalo en provenance d'Idorsia Pharmaceuticals US Inc. où il occupait le poste de directeur juridique américain depuis 2020.

Auparavant, M. Varki a été directeur juridique chez Amarin Corporation plc, SVP General Counsel, Chief Compliance Officer et secrétaire général chez Braeburn Pharmaceuticals et Egalet Pharma. Auparavant, M. Varki a passé 12 ans chez GSK, où il a assumé des responsabilités de plus en plus importantes : conseiller juridique pour les produits pharmaceutiques américains, conseiller juridique principal pour les vaccins et les produits biologiques au niveau mondial et conseiller juridique adjoint pour la recherche et le développement au niveau mondial. M. Varki a également acquis de l'expérience en pratiquant le droit de la FDA avec Reed Smith LLP, un cabinet d'avocats privé international à Washington DC, et en tant que conseiller réglementaire avec le Center for Drug Evaluation and Research (CDER) de la FDA.

Il est titulaire d'un doctorat en droit de la Temple University School of Law, d'une maîtrise en santé publique de la George Washington University School of Public Health et d'une licence du College of William and Mary.