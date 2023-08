Avalon Holdings Corporation a pour principale activité la fourniture de services de gestion des déchets et d'activités liées au golf. Le secteur des services de gestion des déchets de la société comprend les services de courtage et de gestion de l'élimination des déchets, les opérations de gestion des décharges captives et les opérations de puits d'injection d'eau salée. Les services de gestion des déchets sont fournis à des clients industriels, commerciaux, municipaux et gouvernementaux, principalement sur certains marchés du nord-est et du Midwest des États-Unis. Le secteur du golf et des activités connexes de la société comprend l'exploitation et la gestion de quatre terrains de golf et de leurs pavillons, d'un hôtel, de centres de remise en forme, de courts de tennis, d'un salon et de services de spa, de restaurants, de banquets et d'installations de conférence. Les filiales de la société comprennent American Landfill Management, Inc, American Construction Supply, Inc, American Waste Management Services, Inc, American Waste NJ, AWMS Water Solutions, LLC, AWMS Holdings, LLC, AWMS Rt. 169, LLC et Avalon Med Spa, LLC.

Secteur Services et équipements environnementaux