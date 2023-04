L'entreprise indienne Avalon Technologies chute de 8 % lors de ses premiers échanges 18/04/2023 | 09:04 Envoyer par e-mail :

Les actions de la société indienne de services de fabrication électronique Avalon Technologies ont chuté de 8,5 % aux premières heures de leur entrée en bourse mardi, soulignant le faible intérêt des investisseurs sur un marché financier volatil. Avalon, qui opère dans les secteurs de l'énergie propre, de la mobilité, de la communication et de l'industrie, a ouvert ses portes à 436 roupies. Elle s'échangeait à 402,60 roupies à 12:06 p.m. IST, ce qui lui confère une valeur de marché de 26,29 milliards de roupies. Les deux indices de référence, le Nifty 50 et le S&P BSE Sensex, étaient en baisse mardi, perdant respectivement 0,19 % et 0,21 %. Le Nifty 50 a chuté de 2,2 % depuis le début de l'année. Les 11,5 millions d'actions proposées par Avalon ont été sursouscrites 1,36 fois, selon les données du National Stock Exchange (NSE). Son introduction en bourse a consisté en une nouvelle émission d'actions d'une valeur de 3,2 milliards de roupies et en une offre de vente d'actions d'une valeur de 5,45 milliards de roupies. Selon son prospectus, la société a réduit la taille de son introduction en bourse à 8,65 milliards de roupies (105,40 millions de dollars), contre 10,25 milliards de roupies, en raison de placements préalables à l'introduction en bourse. Avalon n'a pas immédiatement répondu à la question de Reuters sur la réduction de la taille de la proposition. La cotation intervient alors que plusieurs entreprises ont freiné leurs projets d'introduction en bourse au début de l'année, en raison des turbulences qui ont agité les marchés boursiers ces derniers jours, dues aux inquiétudes liées à la récession et aux craintes concernant la santé financière des banques. La start-up Mamaearth, spécialisée dans les produits de soins personnels, a suspendu son introduction en bourse, tandis que le détaillant de vêtements Fabindia et le bijoutier Joyalukkas ont retiré leur projet d'introduction en bourse. (1 $ = 82,0650 roupies indiennes)

© Zonebourse avec Reuters 2023

