AvalonBay Communities a prévu des fonds d'exploitation (FFO) par action pour l'année 2024 inférieurs aux estimations de Wall Street mercredi, la faiblesse des marchés locatifs en Californie du Nord ayant compensé les rendements locatifs élevés des marchés côtiers de la banlieue.

Les actions de la société étaient en baisse de 4,75% dans les échanges après la cloche.

Le portefeuille d'AvalonBay a connu une certaine faiblesse des loyers en raison d'une demande défaillante et d'une offre importante. Cela a compensé la croissance régulière des loyers sur des marchés tels que la banlieue de New York, le sud-est de la Floride et Washington D.C.

La société s'attend à ce que le FFO pour l'ensemble de l'année, un indicateur de rentabilité important suivi de près par les investisseurs, soit compris entre 10,42 et 10,92 dollars par action, alors que les analystes estiment qu'il devrait être de 11,01 dollars par action.

Le fonds d'investissement immobilier (REIT) a déclaré un FFO par action de 2,63 $ au quatrième trimestre, inférieur aux estimations des analystes de 2,74 $, selon les données de LSEG. (Reportage d'Ananta Agarwal et de Nathan Gomes à Bengaluru ; rédaction de Krishna Chandra Eluri)