Avangrid, Inc. : Toujours du potentiel 07/09/2020 | 14:42 achat En attente

Cours d'entrée : 48.67$ | Objectif : 54$ | Stop : 46.3$ | Potentiel : 10.95% Le titre Avangrid, Inc. présente une configuration technique positive sur le moyen terme. Le timing apparaît opportun pour prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 54 $. Points forts Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Points faibles Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 50.27 USD, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.

La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 3.72 fois le CA de la société, est relativement élevée.

Sous-secteur Services multiples aux collectivités Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. AVANGRID, INC. -4.87% 15 039 ORSTED A/S 23.11% 56 466 NATIONAL GRID PLC -11.74% 38 730 SEMPRA ENERGY -20.19% 34 969 ENGIE -19.17% 33 131 ELECTRICITÉ DE FRANCE -12.93% 31 594 E.ON SE 2.81% 30 115 RWE AG 14.41% 24 957 PPL CORPORATION -21.15% 21 749 AMEREN 2.81% 19 509 CMS ENERGY CORPORATION -1.88% 17 651

Données financières USD EUR CA 2020 6 392 M - 5 406 M Résultat net 2020 568 M - 480 M Dette nette 2020 8 717 M - 7 373 M PER 2020 31,0x Rendement 2020 3,70% Capitalisation 15 039 M 15 039 M 12 720 M VE / CA 2020 3,72x VE / CA 2021 3,79x Nbr Employés 6 600 Flottant 18,1% Prochain événement sur AVANGRID, INC. 20/10/20 Q3 2020 Publication de résultats Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 11 Objectif de cours Moyen 46,78 $ Dernier Cours de Cloture 48,67 $ Ecart / Objectif Haut 13,0% Ecart / Objectif Moyen -3,89% Ecart / Objectif Bas -11,6% Dirigeants Nom Titre Dennis Victor Arriola Chief Executive Officer & Director Robert D. Kump President & Deputy Chief Executive Officer José Ignacio Sánchez Galán Chairman Douglas K. Stuver Chief Financial Officer & Senior Vice President John L. Lahey Independent Non-Executive Director