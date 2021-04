Avangrid, Inc. : Mizuho Securities révise son opinion et passe à neutre

Données financières USD EUR CA 2021 6 536 M - 5 392 M Résultat net 2021 629 M - 519 M Dette nette 2021 11 146 M - 9 195 M PER 2021 26,4x Rendement 2021 3,56% Capitalisation 15 478 M 15 478 M 12 769 M VE / CA 2021 4,07x VE / CA 2022 4,08x Nbr Employés 7 031 Flottant 18,3% Graphique AVANGRID, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique AVANGRID, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 10 Objectif de cours Moyen 49,88 $ Dernier Cours de Cloture 50,01 $ Ecart / Objectif Haut 22,0% Ecart / Objectif Moyen -0,27% Ecart / Objectif Bas -14,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Dennis Victor Arriola Chief Executive Officer & Director Robert D. Kump President & Deputy Chief Executive Officer Douglas K. Stuver Chief Financial Officer & Senior Vice President José Ignacio Sánchez Galán Chairman Peter Church SVP-Human Resources & Corporate Administration Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) AVANGRID, INC. 10.03% 15 478 NEXTERA ENERGY -0.08% 151 208 ENEL S.P.A. 2.08% 103 872 IBERDROLA, S.A. -2.86% 87 061 DUKE ENERGY CORPORATION 7.66% 75 822 SOUTHERN COMPANY 4.72% 68 114