Avangrid, Inc. est une société d'énergie durable aux États-Unis. La société opère dans environ 24 États avec deux lignes d'activité principales : Avangrid Networks et Avangrid Renewables. Avangrid Networks possède huit compagnies d'électricité et de gaz naturel qui desservent environ 3,3 millions de clients à New York et en Nouvelle-Angleterre. Avangrid Renewables possède et exploite une capacité de production d'électricité de 9,3 gigawatts, principalement grâce à l'énergie éolienne et solaire, et est présente dans 22 États des États-Unis. La société opère à travers deux segments : Réseaux et Renouvelables. Le segment Réseaux comprend toutes les activités de transmission et de distribution d'énergie, toute autre activité réglementée provenant de New York et du Maine et les activités réglementées de distribution d'électricité, de transmission d'électricité et de distribution de gaz provenant du Connecticut et du Massachusetts. Le secteur des énergies renouvelables propose des activités liées aux énergies renouvelables, principalement la production d'énergie éolienne et le négoce lié à ces activités.