Les entreprises renforcent leurs plans d'urgence avant l'échéance du plafond de la dette américaine

Certains trésoriers d'entreprise renforcent leurs plans d'urgence pour faire face aux besoins de financement et de liquidité à venir, afin d'anticiper le risque de défaut de paiement de la dette, alors que les négociations à Washington s'éternisent, ont déclaré des responsables financiers et des conseillers.

Le département du Trésor américain ayant averti que le gouvernement fédéral pourrait manquer d'argent pour payer toutes ses factures dès le 1er juin, certaines entreprises fixent désormais le calendrier de leurs émissions d'obligations et s'efforcent de décrocher suffisamment de liquidités à l'avance au cas où un défaut de paiement se produirait et gripperait le marché.

"Compte tenu de l'incertitude, il est préférable d'éviter de faire appel aux marchés des capitaux à l'approche du plafond de la dette", a déclaré Alvaro Ortega, vice-président des finances chez Avangrid, une société d'énergie durable basée à Orange, dans le Connecticut.

M. Ortega a indiqué qu'Avangrid disposait d'environ 13 mois de liquidités pour mener à bien ses activités et que la communication avec les banques de l'entreprise était en cours. M. Ortega n'a pas cité les banques avec lesquelles son entreprise traite.

Avangrid dispose d'une facilité de crédit renouvelable, qui lui permet d'accéder à tout moment à des liquidités. Elle utilise ce type de crédit pour soutenir son papier commercial, une obligation non garantie qui paie un taux d'intérêt fixe et qui peut être utilisée pour financer des dettes à court terme telles que les dépenses d'investissement, les dépenses d'exploitation et la masse salariale.

Alors qu'il restait peu de temps pour écarter le risque de défaut de paiement, le président Joe Biden et le principal républicain du Congrès, Kevin McCarthy, ont semblé jeudi se rapprocher d'un accord visant à réduire les dépenses et à relever le plafond de la dette.

Amol Dhargalkar, responsable mondial des entreprises chez Chatham Financial, a également déclaré qu'il observait une planification d'urgence chez tous les clients de la société.

Les entreprises "peuvent encore procéder à des émissions cette semaine", mais elles évitent d'émettre pendant la première semaine de juin.

"Les entreprises ne veulent pas le faire, les banques ne veulent pas non plus souscrire à des opérations, car les investisseurs pourraient ne pas financer ces opérations", a déclaré M. Dhargalkar.

M. Ortega, d'Avangrid, a déclaré que ses banques avaient envoyé un calendrier indiquant quand éviter les émissions de dette.

"Nous connaissons les dates spécifiques liées à la situation du plafond de la dette, car il y aura des incertitudes. Elles recommandent donc, par exemple, de ne pas lancer d'obligations sur le marché à ces dates", a déclaré M. Ortega.

Chris King, cofondateur de Dukes & King, une société de financement des entreprises et de gestion des risques, a déclaré qu'au moins l'une de ses entreprises clientes avait entamé des travaux de refinancement dans le cadre d'une "réduction générale des risques".

M. King a ajouté qu'en raison du risque économique accru, l'évaluation proactive de l'ensemble des expositions et des risques "vous permet d'être bien positionné en prévision d'une éventuelle récession".

M. Dhargalkar, de Chatham, a déclaré que même un inconvénient mineur concernant le plafond de la dette peut être important pour les entreprises, entraînant des changements radicaux dans leur plan de financement et des retards coûteux.

RETARDER L'ÉMISSION

Selon les acteurs du marché, de nombreuses entreprises qui se sont abstenues d'émettre des obligations depuis le début de l'année ont décidé de le faire en mai par crainte d'une volatilité accrue des prix de juin à septembre, si l'impasse sur le plafond de la dette devait se poursuivre.

Yuri Seliger, responsable de la stratégie de crédit chez BofA, a déclaré qu'il s'attendait à un volume d'émission de 140 milliards de dollars en mai, un pic significatif depuis le début de l'année et presque le double des 85 milliards de dollars émis en mai dernier.

Selon un banquier qui travaille sur les syndications de dette, l'équipe évite de syndiquer des transactions la semaine prochaine en raison de la volatilité attendue du marché, ainsi qu'en raison des vacances pendant la semaine du Memorial Day. La banque et les emprunteurs prévoient de réexaminer le marché la semaine suivante, le 5 juin.

Si cela continue, il pourrait y avoir un peu plus de volatilité", a déclaré Natalie Trevithick, responsable de la stratégie de crédit "investment grade" chez le gestionnaire d'actifs Payden & Rygdel.

"Il y a tellement d'incertitude entre le début du mois de juin et le mois de septembre, qu'il semble logique que l'émetteur se débarrasse de cette incertitude en émettant maintenant", a-t-elle ajouté. (Reportage de Laura Matthews ; reportage complémentaire de Matt Tracy ; édition de Megan Davies)