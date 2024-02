Avanos Medical, Inc. est une société de dispositifs médicaux qui se concentre sur la fourniture de solutions. La société répond aux besoins des soins de santé, tels que la nutrition des patients de l'hôpital à la maison et la réduction de l'utilisation des opioïdes tout en aidant les patients à passer de la chirurgie à la convalescence. La société exerce ses activités dans un seul secteur qui fournit ses produits médicaux aux prestataires de soins de santé et aux patients dans le monde entier, avec des installations de fabrication aux États-Unis et au Mexique. Ses produits de santé digestive comprennent les sondes d'alimentation entérale MIC-KEY, les solutions d'alimentation des patients Corpak et les solutions d'alimentation néonatale et pédiatrique NeoMed. Ses produits pour la douleur aiguë comprennent les pompes chirurgicales ON-Q et ambIT et les systèmes de thérapie par le froid et la compression Game Ready. Les solutions de douleur interventionnelle de la société comprennent la thérapie de la douleur COOLIEF et les produits d'injection OrthogenRxs pour le soulagement de la douleur de l'arthrose du genou.

Indices liés Russell 2000