Avant Brands Inc. est une société de cannabis basée au Canada. La société fabrique des produits de cannabis de façon artisanale. Le portefeuille de marques récréatives de la société comprend BLK MKT, Tenzo, Cognoscente et Treehugger, qui sont produits à partir de cultivars, et vendus en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Canada atlantique et dans les territoires. La marque de cannabis médical de la société, GreenTec, qui est distribuée dans tout le pays, directement aux patients par le biais de son portail GreenTec Medical, et par l'intermédiaire de divers partenaires de cannabis médical. La société possède diverses installations de production autorisées et opérationnelles à travers le Canada, qui produisent ses marques de consommation vendues dans les canaux médicaux et récréatifs au Canada. La superficie totale de ses installations de culture est d'environ 185 000 pieds carrés. Ses filiales comprennent entre autres Avant Craft Cannabis Inc, GreenTec Bio-Pharmaceuticals Inc, GreenTec Retail Ventures Inc, Grey Bruce Farms Incorporated et Spectre Labs Inc.

Secteur Installations et services en soins de santé