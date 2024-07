Avant Technologies, Inc. est une société spécialisée dans les technologies d'intelligence artificielle (IA). La société est engagée dans l'acquisition, la création, le développement et les technologies avancées qui utilisent l'intelligence artificielle (IA), la création et le développement de technologies innovantes et avancées qui utilisent l'intelligence artificielle. La société développe un superordinateur distribué conçu pour les entreprises de développement de logiciels d'IA et d'autres entreprises qui ont besoin de puissance de calcul, comme les simulations scientifiques, la modélisation du climat, l'analyse du repliement des protéines et le traitement des données volumineuses (big data). Ses technologies comprennent Avant ! AI et InstantFAME. Avant ! AI est une plateforme d'IA qui utilise des capacités avancées de traitement du langage naturel pour fournir des réponses à des questions complexes et se comporter dans des scénarios complexes. L'entreprise utilise Avant ! AI pour développer des projets internes et pour intégrer l'IA dans des applications logicielles déjà développées. InstantFAME est une application mobile et Web qui opère sur le marché des œuvres d'art numériques.

Secteur Internet