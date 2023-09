Avantax, Inc. est un fournisseur de services et de plateformes intégrés de gestion de patrimoine axée sur la fiscalité. Ses services intégrés de gestion de patrimoine axée sur la fiscalité se composent des activités d'Avantax Wealth Management et d'Avantax Planning Partners. Avantax Wealth Management fournit des solutions de gestion de patrimoine axées sur la fiscalité aux professionnels de la finance, aux fiscalistes, aux cabinets d'experts-comptables et à leurs clients. Avantax Wealth Management propose ses services par l'intermédiaire de ses filiales de courtier enregistré, de conseiller en investissement enregistré (RIA) et d'agence d'assurance, et est un courtier indépendant axé sur la fiscalité aux États-Unis. Avantax Planning Partners est une RIA interne/employée, une agence d'assurance et une entreprise de gestion de patrimoine qui s'associe à des cabinets d'experts-comptables certifiés (CPA) afin de fournir à leurs clients particuliers et petites entreprises des services holistiques de planification financière et de conseil, ainsi que des solutions de plan de retraite par l'intermédiaire d'Avantax Retirement Plan Services.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds