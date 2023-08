Avante Corp, anciennement Avante Logixx Inc, est un fournisseur de services de sécurité basés sur la technologie. Les activités de la société sont menées par l'intermédiaire de sa filiale, Avante Security Inc, qui offre aux clients résidentiels et aux copropriétaires de Toronto et de Muskoka, en Ontario, des services utilisant la technologie et mettant l'accent sur le service à la clientèle. L'entreprise propose une offre complète allant de la conception, la vente, l'installation et la surveillance de systèmes à des services tels que l'intervention en cas d'alarme et les patrouilles, la protection personnelle, la formation du personnel de maison et le transport sécurisé. Elle dispose de compétences spécialisées dans l'intégration de la sécurité, la surveillance et la gestion électronique des bâtiments. Elle propose également des services de conseil et d'installation de solutions d'automatisation et de sécurité pour le marché résidentiel. Ses offres phares sont ses services de réponse rapide aux alarmes et ses services d'analyse vidéo pour la protection intelligente du périmètre. Elle propose également des services de télévision en circuit fermé, de contrôle d'accès et de sécurité pour les cadres en déplacement.