Les Canadiens disent que Trudeau doit réagir plus fermement à la suite des actions de la Chine -sondage

Les données de l'institut de sondage Angus Reid ont montré que 53 % des répondants ont déclaré qu'ils estimaient que la réponse du Canada à la suite d'une série d'événements récents, y compris la détention de deux Canadiens par Pékin, n'était "pas assez forte".

Un autre 41% a déclaré que la réponse du gouvernement fédéral était "à peu près correcte" tandis que 6% ont déclaré qu'elle était "trop forte", selon le sondage en ligne.

"Les Canadiens aimeraient voir une réponse plus forte à la Chine de la part du gouvernement libéral", a déclaré l'Institut à la suite de son sondage réalisé auprès de 1 622 adultes canadiens du 23 au 25 février.

Le sondage, dont la marge d'erreur est de plus ou moins 2 points de pourcentage, intervient dans un contexte de tensions continues entre le Canada et la Chine au sujet des élections et d'autres questions de sécurité.

De récents rapports médiatiques ont allégué une ingérence continue de la Chine dans les élections canadiennes. Cette semaine, M. Trudeau a démenti un rapport selon lequel son bureau aurait été averti par la Chine de la nécessité de faire baisser le nombre de ses candidats.

Parmi les personnes interrogées, 65 % ont dit croire que le gouvernement chinois a "certainement" ou "probablement" essayé de s'ingérer dans les élections canadiennes.

Mais alors que 69% ont dit croire que le gouvernement canadien "a peur de tenir tête à la Chine", les répondants étaient divisés sur les retombées économiques potentielles si Ottawa devait prendre des mesures plus fermes, 46% se disant inquiets des conséquences financières potentielles et 46% rejetant ces préoccupations, selon l'Institut.