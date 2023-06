ArcPacific Resources Corp. est une société d'exploration basée au Canada. L'activité principale de la société est l'identification, l'évaluation et l'acquisition de propriétés minières au Canada. La Société détient une participation de 100 % dans le projet LMSL Copper Gold & Silver en Colombie-Britannique. Le projet LMSL fait partie du terrane de Quesnel, réputé pour sa dotation en cuivre et en or. Le projet LMSL est situé à environ 20 kilomètres (km) au nord de Merritt, en Colombie-Britannique, dans la division minière de Nicola. Le projet Blackdome est situé dans la division minière Clinton, à environ 20 km au sud-ouest de la ville de Williams Lake, en Colombie-Britannique. La société se concentre sur la découverte et le développement stratégique de ses propriétés minières.

Secteur Exploitations minières et métallurgie