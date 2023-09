Valorem Resources Inc. est une petite société minière canadienne en phase d'exploration. Elle est engagée dans l'identification, l'acquisition, l'évaluation et l'exploration de propriétés aurifères, de métaux précieux et de métaux de base. Ses projets comprennent la propriété Black Dog, la propriété Wing Shear et la propriété Cariboo Mining Division. La propriété Black Dog est située à environ 150 kilomètres (km) à l'est de la Baie James, au Québec, et à environ 4 km au sud du réservoir hydroélectrique Opinaca sur la rivière Eastmain. La propriété Black Dog comprend 19 claims miniers, couvrant 1 003 hectares. La propriété Wing Shear est située dans la zone de Gander, dans l'est de Terre-Neuve. La propriété Wing Shear comprend 280 unités de revendication couvrant 7 000 hectares situés à environ 32 kilomètres au nord-est de Gander, à Terre-Neuve-et-Labrador. La propriété de la division minière de Cariboo comprend de multiples blocs de tenure totalisant plus de 4 000 hectares et se compose de trois groupes de claims, l'Est, le Centre et l'Ouest.

Secteur Sociétés minières intégrées