Avanti Helium Corp. est une société d'exploration gazière basée au Canada. La société se concentre sur l'exploration et le développement des ressources en hélium dans l'ouest du Canada et aux États-Unis. Ses projets comprennent le projet Greater Knappen et le projet Leader. Le projet Greater Knappen a permis d'identifier des zones clés pour l'exploration de l'hélium dans le sud de l'Alberta et le Montana. Le projet couvre une superficie d'environ 78 000 acres de terres prometteuses pour l'hélium dans la région de Greater Knappen. L'actif présente de multiples intervalles cibles d'hélium dans le Dévonien et le Cambrien. La zone du projet Leader, située dans le sud-ouest de la Saskatchewan, comprend trois permis d'exploration de l'hélium pour un total d'environ 63 000 acres. Les permis ont été identifiés et acquis sur la base des modèles géologiques détaillés et de l'évaluation technique de la société. Les zones ciblées sont le Dévonien de Souris River et le Cambrien de Deadwood SS, avec des concentrations connues d'hélium allant jusqu'à 1,4 % et d'azote jusqu'à environ 98 %.