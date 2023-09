Avantor, Inc. est un fournisseur mondial de produits et de services essentiels à la mission de ses clients dans les secteurs de la biopharmacie, des soins de santé, de l'éducation et du gouvernement, et des matériaux appliqués. Ses produits comprennent des matériaux et des consommables, des équipements et des instruments, ainsi que des services et des achats spécialisés. Les matériaux et consommables comprennent les produits chimiques et réactifs, les produits et fournitures de laboratoire, les matériaux en silicone formulés, les excipients personnalisés, les assemblages personnalisés à usage unique, les résines et colonnes de chromatographie de traitement, les kits de préparation d'échantillons analytiques et les kits d'éducation, de microbiologie et d'essais cliniques. Les équipements et les instruments comprennent des systèmes de filtration, des systèmes d'inactivation des virus, des incubateurs, des instruments d'analyse, des évaporateurs, des congélateurs, des armoires de sécurité biologique et des fournitures pour environnements critiques. Les services et l'approvisionnement spécialisé comprennent des services de laboratoire et de production sur site, cliniques, d'équipement, d'approvisionnement et de sourcing, ainsi que des services de développement et de mise à l'échelle de matériaux biopharmaceutiques.