Avarga Limited est une société holding d'investissement basée à Singapour. La société est engagée dans le commerce de produits papetiers, la détention d'investissements et la fourniture de services de gestion. Ses secteurs d'activité sont les suivants : papeterie, centrales électriques, produits de construction et autres. Le secteur de la papeterie est engagé dans la fabrication et la vente de produits de papier de qualité industrielle, la collecte et le commerce de vieux papiers. Le secteur des centrales électriques exploite une centrale au gaz de 50 MW à Yangon, au Myanmar. Le secteur des produits de construction est engagé dans la distribution en gros de produits de construction au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. Le secteur "Autres" comprend le secteur des entreprises et des investissements. La société opère dans environ cinq pays : Singapour, Canada, États-Unis d'Amérique, Malaisie et Myanmar. Ses filiales comprennent UPP Industries Pte. Ltd, UPP Greentech Pte. Ltd. et Avarga Investment Pte. Ltd.

Secteur Fournitures de construction et installation