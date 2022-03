Avarone Metals Inc. nomme Allan Larmour au conseil d'administration

Avarone Metals Inc. a annoncé la nomination de M. Allan Larmour au conseil d'administration, avec effet immédiat. M. Larmour est un entrepreneur en série qui possède une vaste expérience de plus de 35 ans dans des entreprises Fortune 500, des entreprises en démarrage, des ventes internationales et le développement commercial, ainsi que la gestion exécutive en tant que vice-président des ventes et du marketing et PDG pour des entreprises privées et publiques. M. Larmour a été PDG et directeur de plusieurs sociétés publiques dans les secteurs de la technologie et des mines. Il est l'ancien PDG et un directeur actuel de Norsemont Mining Inc. et précédemment PDG de Cloud Nine Web3 Technologies.