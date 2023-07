Avation PLC est une société de location d'avions commerciaux de passagers basée à Singapour. La société gère une flotte d'avions qu'elle loue à des compagnies aériennes du monde entier. La société dessert une série de clients, dont easyJet, Eva Air, Philippine Airlines, Air India, Vietjet Air, Fiji Airways, Mandarin Airlines, Cebu Pacific, airBaltic et Danish Air Transport. La société possède par l'intermédiaire de ses filiales une gamme d'avions commerciaux de transport de passagers, qui sont loués à diverses compagnies aériennes en Europe, en Asie et en Australie. Son portefeuille comprend des Boeing 777-300ER, des Airbus A330-300, des Airbus A320-200 et des ATR 72-500. La flotte de la société comprend environ 38 appareils. Ses filiales comprennent Avation Capital S.A., Capital Lease Aviation Limited, Avation Group (S) Pte. Ltd, AVAP Leasing (Asia) Limited, AVAP Leasing (Asia) II Limited, AVAP Leasing (Asia) III Limited, et AVAP Leasing (Asia) IV Limited.

Secteur Compagnies aériennes