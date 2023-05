Avation signe un nouveau contrat de location avec une compagnie aérienne du Pacifique pour six ans

(Alliance News) - Avation PLC a déclaré mercredi avoir conclu un nouveau contrat de location avec une compagnie aérienne du Pacifique dont le nom n'a pas été révélé, pour son dernier avion en stock.

La société de location d'avions prévoit que le contrat de location de l'ATR72-600 au taux du marché pour une durée de six ans sera livré en juillet.

La société a ajouté qu'elle prévoyait que la capacité du marché mondial des passagers retrouverait les niveaux de 2019, la dernière année avant la pandémie de grippe aviaire, d'ici la fin de 2023, citant le cabinet de conseil en industrie aéronautique Cirium.

Le président exécutif d'Avation, Jeff Chatfield, a déclaré : "Avation n'a désormais plus d'avion non loué en stock, car la société a conclu un contrat de location avec une nouvelle compagnie aérienne cliente, l'avion devant être livré en juillet 2023 à l'issue des vérifications techniques. Nous nous attendons à ce que la base de coûts d'Avation s'améliore au cours du prochain exercice financier, car le coût de détention des stocks est maintenant éliminé et les coûts de reconfiguration et de transition ont tous été réduits."

Les actions d'Avation ont augmenté de 6,4 % à 124,50 pence chacune mercredi après-midi à Londres.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.