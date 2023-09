(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Avation PLC - Société de leasing d'avions de passagers basée à Singapour - conclut un nouveau contrat de location-exploitation pour un Airbus A320 avec la compagnie aérienne philippine à bas prix Cebu Pacific. Le contrat de location au taux du marché est d'une durée de quatre ans et correspond aux conditions de location habituelles d'Avation. L'avion est actuellement retourné par l'opérateur précédent et devrait être livré à Cebu Pacific en décembre 2023, après les contrôles de maintenance périodiques prévus. " Une fois l'avion livré en décembre 2023, ce contrat de location aura un impact positif sur les mesures de notre flotte ", déclare le président exécutif, Jeff Chatfield.

Egdon Resources PLC - Explorateur et producteur de pétrole et de gaz basé à Reading - Prend note du communiqué de presse publié aujourd'hui par Europa Oil and Gas (Holdings) PLC concernant la découverte de gaz de Cloughton dans PEDL343 où Egdon détient une participation de 40 %. Europa a déclaré avoir achevé un audit préliminaire des volumes de gaz en place de Cloughton. "Le puits de découverte de PEDL 343 (Cloughton) a produit du gaz non corrosif de bonne qualité à des taux allant jusqu'à 40 000 scf/jour sur le flux naturel et la société pense qu'un puits pourrait produire 6 mmscf/jour en utilisant les techniques d'achèvement correctes, déclare Europa.

Arrow Exploration Corp - société pétrolière et gazière ayant des projets en Colombie et au Canada - Annonce les résultats de sa première évaluation des réserves de Carrizales Norte par Boury Global Energy Consultants Ltd au 31 août. Cette évaluation fait état de réserves prouvées de 1,82 million de barils de pétrole et d'une valeur actuelle nette de 71,2 millions USD, actualisée à 10 %. Les réserves prouvées et probables s'élevaient à 3,92 millions de barils avec une VAN-10 de 143,5 millions USD et les réserves prouvées, probables et possibles s'élevaient à 6,62 millions de barils avec une VAN-10 de 244,1 millions USD.

BSF Enterprise PLC - Investisseur en biotechnologie basé à Londres - Fournit une mise à jour stratégique. Explique que sa stratégie principale est de stimuler le développement de tissus cultivés en laboratoire, en acquérant, en investissant ou en développant des coentreprises avec les entreprises les plus prometteuses de l'ensemble du secteur. En outre, l'entreprise prévoit d'ouvrir une filiale qui se concentrera sur le développement des processus nécessaires à la fabrication de tissus cultivés en laboratoire dans une installation de production de masse.

Golden Metal Resources PLC - Société d'exploration de tungstène, d'or, de cuivre, d'argent et de zinc axée sur le Nevada (États-Unis) - Annonce l'identification d'une importante zone conductrice de 10 kilomètres carrés dans son projet de lithium du bassin de Kibby au Nevada (États-Unis). Elle estime qu'il existe une très forte probabilité de continuité de la saumure de lithium dans les propriétés de lithium de la société, qui feront l'objet d'une exploration de suivi accélérée.

Scotgold Resources Ltd - Suspension de la négociation des actions de la société dans l'attente d'une clarification de sa situation financière. En juillet, la société a fait état d'un bilan décevant en termes de production d'or et de développement de la mine souterraine de Cononish. Explique que la capacité du groupe à poursuivre ses activités à long terme dépend de la quantité et de la qualité du minerai extrait et traité.

En outre, il indique que la réalisation du projet de plan de mine nécessiterait d'importants investissements en capital. La société recherche activement un financement supplémentaire et les discussions sont à un stade avancé, ce qui devrait permettre d'obtenir un financement suffisant. Toutefois, l'issue des pourparlers est très incertaine et si la société ne parvient pas à conclure une levée de fonds importante, la poursuite de ses activités sera matériellement incertaine.

Elle ajoute que les créanciers n'ont pas reçu les intérêts échus. Note qu'un créancier non garanti a exigé le paiement intégral des intérêts en souffrance, mais que l'entreprise ne pense pas qu'il soit dans l'intérêt des parties prenantes de le faire. Un défaut de paiement est donc possible si le créancier n'accepte pas un nouveau plan de paiement, et un défaut de paiement signifierait un risque important que l'entreprise soit placée sous administration dans les prochaines semaines.

Cora Gold Ltd - Société aurifère centrée sur l'Afrique de l'Ouest - Confirme l'extension de certains droits d'emprunt convertibles arrivant à échéance le 9 septembre. En mars, la société a émis un emprunt convertible de 15,9 millions d'USD, dont l'échéance était fixée au 9 septembre. Cette échéance a été prolongée jusqu'au 12 mars 2024. Certains détenteurs d'obligations ont demandé le remboursement anticipé de l'encours du CLN pour un montant total de 625 000 USD plus 5 %.

Baker Steel Resources Trust Ltd - société de droit guernesiais investissant dans des actions, des prêts ou des instruments connexes de sociétés de ressources naturelles - signale que Futura Resources Ltd, son deuxième plus gros investissement, a conclu un montage financier de 26,2 millions de dollars australiens pour financer le démarrage de la production de charbon destiné à la fabrication d'acier à sa mine de Wilton, dans le Queensland, en Australie. BSRT investira 4,7 millions de dollars australiens, qui seront couverts par le renouvellement de son prêt relais existant de 700 000 dollars australiens, ainsi que par un investissement supplémentaire de 4 millions de dollars australiens dans de nouveaux fonds. BSRT conservera ainsi une participation de 27 % dans Futura. Les nouveaux investissements estimés augmenteront l'exposition globale de la société à Futura, qui passera de 25,3 % de la valeur nette d'inventaire à 28,2 % de la valeur nette d'inventaire.

