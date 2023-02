Avation vend un Boeing 737-800 pour se doter d'une nouvelle flotte à faible émission de CO2.

(Alliance News) - Avation PLC a annoncé jeudi avoir vendu un Boeing 737-800, dans le cadre de sa transition vers des avions plus récents à faible émission de carbone.

La société de location d'avions de transport de passagers basée à Singapour a déclaré que l'avion fabriqué par Boeing Co avait 13 ans et n'était plus loué, après avoir été repris à une compagnie aérienne en difficulté liée à Covid. L'avion n'était pas grevé ; la vente réduit encore le stock d'avions hors location d'Avation de quatre à trois.

"Nous sommes heureux de conclure la vente de cet appareil dans le cadre de notre volonté de transition vers des appareils plus récents à faible émission de CO2. Notre équipe de transition a réussi à reprendre possession de l'avion et à effectuer rapidement une visite en atelier des deux moteurs et de la cellule. Cette vente est conforme à l'objectif de notre direction de procéder à la transition, à la location ou à la vente de tout aéronef non loué restant d'ici le 30 juin", a déclaré le président Jeff Chatfield.

Avation n'a pas précisé pour quel montant elle a vendu l'avion.

Les actions d'Avation se négociaient en hausse de 1,3% à 117,00 pence chacune à Londres jeudi matin.

