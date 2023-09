Avaya Holdings Corp. fournit des produits, des solutions et des services de communications numériques pour les entreprises de différentes tailles en délivrant sa technologie principalement par le biais de logiciels et de services. La société opère à travers deux segments : Produits & Solutions et Services. Le segment Produits et Solutions développe, commercialise et vend principalement des solutions de communications unifiées, de collaboration et de centres de contact, proposées sur site, dans le nuage ou en tant que solution hybride. Celles-ci intègrent plusieurs formes de communications, notamment la téléphonie, le courrier électronique, la messagerie instantanée et la vidéo. Le segment Services développe, commercialise et vend des offres de services globales complètes de bout en bout qui permettent aux clients d'évaluer, de planifier, de concevoir, de mettre en œuvre, de surveiller, de gérer et d'optimiser des réseaux de communication d'entreprise complexes. La société fournit des services allant de la planification et de la conception initiales à la mise en œuvre et à l'intégration, en passant par les opérations gérées continues, l'optimisation, la formation et le support.

Secteur Communications et réseautage