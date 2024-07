AVE Science & Technology Co Ltd est une société chinoise principalement engagée dans la recherche et le développement, la production, la vente et le service d'instruments d'analyse de laboratoire clinique médical, de réactifs de diagnostic in vitro et de consommables médicaux. Les principaux produits de la société comprennent l'analyseur de composants formés dans l'urine, l'analyseur de chimie sèche dans l'urine, l'analyseur automatique d'éléments complets dans l'urine, l'analyseur automatique de selles, l'analyseur automatique de liquides organiques, l'analyseur de sécrétions de l'appareil reproducteur, ainsi que des réactifs de diagnostic in vitro, des consommables médicaux et d'autres produits spéciaux. Les produits de la société sont principalement utilisés dans les services d'inspection de diverses institutions médicales et de santé. L'entreprise distribue ses produits à la fois sur le marché national et sur les marchés étrangers.