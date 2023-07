Aveanna Healthcare Holdings Inc est une plateforme diversifiée de soins à domicile. La société fournit une gamme de services de soins de santé pour enfants et adultes, y compris des soins infirmiers, des services de réadaptation, des soins infirmiers professionnels dans les écoles, des services de thérapie, des centres de traitement de jour pour enfants et adultes médicalement malades, des services de santé à domicile et d'hospice, ainsi que la livraison de nutrition entérale et d'autres produits aux patients. Elle fournit également des services de gestion de cas afin d'aider la famille et le patient en coordonnant la prestation de services entre l'assureur ou autre payeur, le médecin, l'hôpital et les autres prestataires de soins de santé. En outre, la société fournit des services de soins de santé de relève, qui sont des services de prestataires de soins temporaires fournis en remplacement de l'aidant habituel du patient. Ses services sont conçus pour offrir une alternative à une hospitalisation prolongée. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : Private Duty Services (PDS), Medical Solutions (MS) et Home Health & Hospice (HHH).

Secteur Installations et services en soins de santé