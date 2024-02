Aveng Limited est une société de développement d'infrastructures basée en Afrique du Sud. La société exerce ses activités dans cinq secteurs : Construction et ingénierie : Australasie et Asie ; Exploitation minière ; Construction et ingénierie : Afrique du Sud ; Fabrication et traitement ; et Autres. Le segment Construction et ingénierie : Le segment Australasie et Asie comprend McConnell Dowell, qui se spécialise dans la construction et l'entretien de tunnels et de pipelines, l'entretien et la construction d'infrastructures ferroviaires, le génie maritime et mécanique, les projets de construction industrielle, la construction pétrolière et gazière, et la construction minière et minérale. Son segment Mines comprend Moolmans, qui opère dans les secteurs de l'exploitation minière à ciel ouvert et de l'exploitation minière souterraine. Son secteur Construction et ingénierie : Afrique du Sud comprend Aveng Construction en Afrique du Sud. Le secteur Fabrication et transformation comprend Aveng Manufacturing. Le secteur "Autres" comprend les services aux entreprises et le reste des investissements et des biens immobiliers détenus par l'entreprise.

Secteur Construction et ingénierie