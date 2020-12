AVENIR TELECOM : bénéfice net positif malgré la crise au premier semestre

Avenir Telecom a réalisé au premier semestre 2020 un bénéfice net de 0,9 million d'euros, positif pour la première fois depuis le second semestre 2017-2018. En un an, le résultat net s’est apprécié de 4,6 millions d’euros. La perte opérationnelle est ressortie à 1,4 million d'euros. Elle s'est réduite de 1,6 million en un an. Le chiffre d'affaires du concepteur et distributeur de téléphones mobiles s'est établi à 11,9 millions, en repli de 3,3 millions.



"Dans en environnement économique pourtant très adverse, le groupe a maintenu le cap en poursuivant l'optimisation de sa structure de coûts et le renforcement de son bilan. Malgré les incertitudes macro-économiques, les moyens dont dispose aujourd'hui Avenir Telecom et les initiatives engagées ou à l'étude doivent permettre de retrouver progressivement le chemin de la croissance et de poursuivre la dynamique d'amélioration continue des résultats", a souligné le groupe.