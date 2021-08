Avenir Telecom : Avenir Telecom et Kaspersky Lab signent un accord international de promotion et de partage de revenus

Marseille, le 30 août 2021. Avenir Telecom (Paris, AT) et Kaspersky Lab, société internationale de cybersécurité fondée en 1997, annoncent la signature d'un accord international et pluriannuel de promotion et de partage des revenus issus de la vente de logiciels de sécurité Kaspersky.

L'expertise de Kaspersky en matière de prévention des menaces et de sécurité informatique vient constamment enrichir la création de solutions et de services de sécurité pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques, les autorités publiques et les particuliers à travers le monde. Le large portefeuille de solutions de sécurité de Kaspersky comprend la protection avancée des terminaux fixes (Windows et MacOS) et mobiles (iOS et Android) ainsi que des solutions et services de sécurité dédiés afin de lutter contre les menaces digitales sophistiquées et en constante évolution. Les technologies de Kaspersky aident plus de 400 millions d'utilisateurs et 250 000 entreprises à protéger ce qui compte le plus pour eux.

Les acheteurs de téléphones Energizer® et d'ordinateurs Thomson[1] auront désormais accès à des offres promotionnelles sur la gamme de produits Kaspersky. En cas de souscription à l'une de ces offres, Avenir Telecom se verra reverser une partie des revenus nets générés.

Ce nouvel accord confirme l'exécution du plan stratégique destiné à déployer le savoir-faire d'Avenir Telecom au travers de 3 axes complémentaires (enrichissement de son portefeuille de licences, signature de partenariats industriels et commerciaux et prises de participation). Il offrira à Avenir Telecom une nouvelle source de revenus récurrents à compter du prochain exercice.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1er semestre 2021-2022, le 15 novembre 2021

À propos d'Avenir Telecom

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer ® . Les produits sont actuellement présents dans plus de 55 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international. Avenir Telecom est coté sur Euronext à Paris – compartiment C (FR0013529815 – AVT). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology.

Contacts Presse et Investisseurs

Véronique Hernandez Jérôme Fabreguettes-Leib Nicolas Bouchez Directeur Administratif

et Financier Relations Investisseurs Relations Presse +33 4 88 00 60 00 +33 1 53 67 36 78 +33 1 53 67 36 74 actionnaire@avenir-telecom.fr avenir-telecom@actus.fr nbouchez@actus.fr

Retrouvez toutes nos informations financières sur corporate.avenir-telecom.com

[1] Dans le cadre de l'accord stratégique avec Group SFIT

